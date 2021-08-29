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Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı - Son Dakika

Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı

29.08.2021 16:47

Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülerek gözaltına alınan bir kişi serbest kaldıktan sonra iki arkadaşıyla birlikte kendisini ihbar ettiğini iddia ettiği şahsı bıçakladı Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülerek gözaltına alınan bir...

Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı

Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülerek gözaltına alınan bir kişi serbest kaldıktan sonra iki arkadaşıyla birlikte kendisini ihbar ettiğini iddia ettiği şahsı bıçakladı

ADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülerek gözaltına alınan bir kişi serbest kaldıktan sonra iki arkadaşıyla birlikte kendisini ihbar ettiğini iddia ettiği şahsı bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre olay 26 Ağustos günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ünal E.kimliği belirsiz 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünal E.'nin 7 farklı yerinden bıçaklandığını tespit ederek, Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemenin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ünal E., hastanede polis ekiplerine Nurican K.'nin kendisini bıçakladığını, kardeşi Mehmet K. ve arkadaşı Hüseyin D.'nin ise kendisini darp ettiğini öne sürdü. Olay günü şüphelilerle yolda karşılaştığını anlatan Ünal E., "Olay günü Nurican ile yolda karşılaştık. Nurican'ı öncesinden tanırım. Uyuşturucu sattığı için kısa süre önce gözaltına alındı. Yakalandığı gün, polis ekiplerine benim şikayet ettiğimi öne sürdü. 'senin yüzünden cezaevine girdim' dedi. Tartıştık. Yanında getirdiği bıçakla bana saldırdı" dediği öne sürüldü.

Yapılan incelemelerde şüphelileri teknik takibe alan polis ekipleri, şüpheli 3 kişiyi saklandıkları evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheli 3 kişi suçlamaları kabul etmedi. İfadesinin ardından 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı
Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı
Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı
Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı

Uyuşturucu, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı - Son Dakika


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