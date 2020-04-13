Kendini ilaçlamacı olarak tanıtan herkese inanmayın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendini ilaçlamacı olarak tanıtan herkese inanmayın - Son Dakika

Kendini ilaçlamacı olarak tanıtan herkese inanmayın

6 saat önce

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsünü karşı dezenfekte işi yapan ilaçlama şirketleri son günlerde yoğun mesai harcıyor.

Kendini ilaçlamacı olarak tanıtan herkese inanmayın, System.String[]

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsünü karşı dezenfekte işi yapan ilaçlama şirketleri son günlerde yoğun mesai harcıyor.


BETİS Genel ilaçlama ve dezenfektan şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Nuri Alim Erzurum başta olmak üzere Türkiye' nin bir çok ilinde ilaçlama işi yapanların, korona virüsü vakalarından sonra halı yıkamacılar, oto yıkamacılar ve sektörle alakası olmayan birçok iş kolunun ilaçlama işine yöneldiğinden dolayı dert yandı.


Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkisi altına alan virüsten sonra ilaçlama ve dezenfeksiyon sektörü ile alakası olmayan farklı sektörlerde iş yapan Sağlık Bakanlığından yetkisi olmayan, dezenfektanın bile ne anlama geldiğini bilmeyen birçok kişi bir anda fırsattan yararlanarak ilaçlamacı oldu.


Halkımızın ilaçlama ve dezenfeksiyon konusunda duyarlı olmaya davet Alim, kendini ilaçlamacı olarak tanıtan her kim olursa olsun önce Sağlık Bakanlığından yetki belgesinin olup olmadığını ve uygulamayı yapacak olan kişiden uygulama yetki belgesinin olup olmadığını ve kullanacağı dezenfektanında orijinal ambalajın da görmesinin gerektiğini altını çizdi.


Dezenfektan çalışmaları hakkında bilgi veren Mehmet Nuri Alim, "26 yıllık şirket olarak, gümüş iyonizer ile zenginleştirilmiş hidrojen peroksit madde uygulaması şeklindedir. Sağlık Bakanlığından onaylı soğuk sistemi uygulayarak, ortama salıyoruz, buradaki amacımız; 250'nin üzerinde mikroorganizma, mantar, spor ve virüs gibi, havada serbest dolaşan canlı organizmaların etkisiz hale getirilmesidir. Bildiğimiz gibi el dezenfektanlarının, alkol ve asit bazlı diğer dezenfektanların hiçbir şekilde yüzeyde kalıcılığı yok. Bizim burada yapmış olduğumuz işlemin ismi ULV' dir, yani soğuk sislemeyle komple bütün yüzeyler, eşyalar ve diğer ürünlere bu dezenfektanı nüfus etmektir" dedi.


Bakanlığın korona virüsü açıklamasından sonra ilaçlama firmalarına çok ciddi artışlar olduğunu ve bir anda merdiven altı korsan firmalarında bir anda fırsatta yararlanarak ortaya çıktığını belirten Alim, ne kullandıkları belli olmayan bu tür merdiven altı korsan firmalara itibar etmemeleri konusunda uyardı.


Bu tür merdiven altı korsan firmaların ya su sıktığını ya da kendisinin de olduğunu bilmediği kimyasallar sıktığını belirten Alim, bununla birlikte benzinle çalışan sırt atom zeri kullanan bir çok belediye ve insanlar var, sırt atom zerinin motoru benizle çalıştığı için bir çok zehirlenme vakalarının da olduğunu belirtti. - ERZURUM

Mehmet Nuri, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:06 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
TBMM'de, Bakan Soylu'nun istifa girişimi tartışıldı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi         
19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum         
18:55
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek         
18:38
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi         
18:24
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi         
18:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz         
18:03
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti         
17:04
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı         
16:22
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder         
15:49
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti         
15:44
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti         
15:26
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı         
15:26
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 19:41:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendini ilaçlamacı olarak tanıtan herkese inanmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]