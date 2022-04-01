Kendini iple bağlayarak ağaç budadı - Son Dakika

Kendini iple bağlayarak ağaç budadı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi ikinci katın penceresinden çıkarak ağaç budaması yaptı. Kendini iple bağlayarak güvenlik önlemi aldığını düşünen kişi, görenlerin yüreklerini ağzına getirirken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde saat 17.00'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin önünde yükselen ağacın dallarını budamak isteyen kişi ikinci katın camından çıkarak ağacı budamaya başladı. Kendini bir iple bağlayan kişi önlem aldığını düşündü. Ağacı budadığı esnada kendini evinin camına taslayan kişinin rahatlığı pes dedirtti. O anları gören vatandaşlar korku dolu gözlerle adamın ağacı budamasını izledi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ikinci katın penceresinden çıkan bir kişi binanın önünde yükselen ağacın dallarını buduyor. Kendini belinden bir iple bir yere bağlayan kişi cama yaslanarak rahat bir tavırla ağacı budamaya devam ediyor. O anları gören vatandaşlar ise korku dolu gözlerle adamın ağacı budamasını izliyor.