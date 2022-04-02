Kendini iple bağlayarak ağaç budadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kendini iple bağlayarak ağaç budadı

02.04.2022 00:57
Kendini iple bağlayarak ağaç budadı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi ikinci katın penceresinden çıkarak ağaç budaması yaptı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi ikinci katın penceresinden çıkarak ağaç budaması yaptı. Kendini iple bağlayarak güvenlik önlemi aldığını düşünen kişi, görenlerin yüreklerini ağzına getirirken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde saat 17.00'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin önünde yükselen ağacın dallarını budamak isteyen kişi ikinci katın camından çıkarak ağacı budamaya başladı. Kendini bir iple bağlayan kişi önlem aldığını düşündü. Ağacı budadığı esnada kendini evinin camına yaslayan kişinin rahatlığı pes dedirtti. O anları gören vatandaşlar korku dolu gözlerle adamın ağacı budamasını izledi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ikinci katın penceresinden çıkan bir kişi binanın önünde yükselen ağacın dallarını buduyor. Kendini belinden bir iple bir yere bağlayan kişi cama yaslanarak rahat bir tavırla ağacı budamaya devam ediyor. O anları gören vatandaşlar ise korku dolu gözlerle adamın ağacı budamasını izliyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sipariş götürdüğü apartmanın merdiven boşluğuna idrarını yapan kurye herkesi şaşırttı! Sipariş götürdüğü apartmanın merdiven boşluğuna idrarını yapan kurye herkesi şaşırttı!

Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendini iple bağlayarak ağaç budadı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 01:06:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kendini iple bağlayarak ağaç budadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement