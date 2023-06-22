Kendini istihbaratçı olarak tanıtıp 1 yıl boyunca kral dairesinde kalan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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Kendini istihbaratçı olarak tanıtıp 1 yıl boyunca kral dairesinde kalan dolandırıcı yakalandı

22.06.2023 10:24

Konya'da kendisini istihbaratçı ve üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, takma isim kullanarak günlüğü 6 bin lirayı bulan bir otelin kral dairesinde kaldığı sırada lüks otomobil içerisinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, şüphelinin oğlumun çantası dediği okul çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet elmas ve 1 milyon 368 bin lira değerinde 3 adet banka çeki ele geçirildi.

Konya'da kendisini istihbaratçı olarak tanıtarak birçok kişiyi dolandıran, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin, takma isim kullanarak günlüğü 6 bin liraya olan bir otelin kral dairesinde kaldığı belirlendi. Polis tarafından otelden çıktığı sırada lüks otomobil içerisinde yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İSTİHBARATÇIYIM" DİYE YALAN SÖYLEMİŞ

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir süredir peşinde olduğu, kendisini istihbaratçı ve üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandırdığı için hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 yaşında ve hakkında 46 adet suç kaydı İbrahim Öztapan'ın izine ulaştı. Polis ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda Öztapan'ın kendisini istihbaratçı, kamu görevlisi olarak tanıttığı ve bu şekilde çok kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Kendini istihbaratçı olarak tanıtıp 1 yıldır kral dairesinde kalan dolandırıcı yakalandı

1 YIL KRAL DAİRESİNDE KALMIŞ

Şüphelinin, kamuda görevli üst düzey kişilerin akrabası olduğu ve bazı faili meçhul cinayetlerin gizli belgelerini taşıdığı için, gerçek ismini kullanamadığı yalanıyla bir otelin kral dairesinde 1 yıldır İrfan Tansel Sarı ismi ile kaldığı tespit edildi.

Kendini istihbaratçı olarak tanıtıp 1 yıldır kral dairesinde kalan dolandırıcı yakalandı

TABANCA VE ELMAS ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda izine ulaşılan şüpheli şahıs, lüks aracıyla kaldığı otelden çıktığı esnada polis ekipleri dur ihtarında bulundu. İhtarlara rağmen kaçmaya çalışan İbrahim Öztapan yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada oğlumun çantası dediği okul çantasından ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet elmas, 1 milyon 368 bin lira değerinde 3 adet banka çekine polis ekiplerince el konuldu.

Kendini istihbaratçı olarak tanıtıp 1 yıldır kral dairesinde kalan dolandırıcı yakalandı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelinin daha önce de kendisini çiftlik sahibi olarak tanıtıp, başka bir çiftlikte bulunan yaklaşık 40 hayvanı kendisininmiş gibi bir şahsa sattığı, hayvanları satın alan şahsın çiftliğe hayvanları teslim almaya gitmesiyle dolandırıldığını anladığı öğrenildi. Şüpheli İbrahim Öztapan emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendini istihbaratçı olarak tanıtıp 1 yıl boyunca kral dairesinde kalan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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