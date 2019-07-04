Son Dakika Haberleri: Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

1 saat önce

Eskişehir'de, dolandırıcılık suçu sebebiyle kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı, System.String[]
Eskişehir'de, dolandırıcılık suçu sebebiyle kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta kurumları çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan Şerafettin B.(54) bir süredir aranıyordu. Bunun üzerine Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesinleşmiş 44 yıl hapis cezası verilen şahsın bulunduğu yer Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tespit edildi. Ardından kaçak şahsın bulunduğu yere operasyon düzenleyen polis ekipleri dolandırıcıyı gözaltına aldı. Şerafettin B. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
Eskişehir, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Motosikletle kapkaç yaptılar, utanmadan "Adrenalin olsun diye yaptık" dediler Komşu kavgasında silahlar çekildi, sokak savaş alanına döndü! İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar Kavgalarından bıktığı iki karısını boğarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:25:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]