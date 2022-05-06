Kendini kargo görevlisi olarak tanıtan kişiye kargo teslimat kodunu verdi, başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika
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Kendini kargo görevlisi olarak tanıtan kişiye kargo teslimat kodunu verdi, başına gelmeyen kalmadı

06.05.2022 15:09

İstanbul'da E.Y., isimli bir vatandaş bir internet sitesinden 100 bin liraya oyun bilgisayarı satın aldı. Kendisini kargo görevlisi olarak tanıtan S.Ç. isimli şüpheliyle, 'teslimat kodunu' paylaşan müşterinin başına gelmeyen kalmadı. Kargoya gidip kendisini E.Y. olarak tanıtan şüpheli, dizüstü bilgisayarı alıp kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir kargo firmasında 23 Nisan'da yaşanan olayda, ikinci el ürünlerin satıldığı internet sitesi üzerinden 100 bin lira değerindeki oyun bilgisayarı, sahibine ulaşamadan çalındı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli S.Ç., internet sitesinde bu bilgisayarı takip etti.

BİLGİSAYARI ALDIĞI GİBİ KAYIPLARA KARIŞTI

Bilgisayarın satıldığını farkeder etmez harekete geçen S.Ç., kendisini kargo görevlisi gibi tanıtarak, alışveriş sitesini aradı. Ürünü satın alan kişiye ulaşılamadığını söyleyerek satıcıya ait kimlik bilgileri ve iletişim numarasını öğrendi. Satıcıyı arayarak ihtiyaç duyduğu bilgileri alan şüpheli S.Ç., daha sonra ürünü satın alan E.Y.'yi aradı. Yine kargo görevlisi gibi konuşan S.Ç., E.Y.'den de paketin teslimat kodunu istedi. Şüpheli S.Ç., öğrendiği teslimat koduyla kargo firmasına gitti. Burada da kendisini kargonun sahibi gibi tanıtan S.Ç., bilgisayarı alıp kayıplara karıştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

E.Y., paketinin neden gelmediğini öğrenmek için kargo firmasına gittiğinde, hırsızlık olayı ortaya çıktı. Bilgisayarının bir başkası tarafından teslim alındığını öğrenen E.Y., polis ihbarda bulundu. Kargo firmasındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, S.Ç.'nin eşgaline ve kimliğine ulaştı. Polis tarafından yapılan çalışmalarla Esenyurt'ta yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

S.Ç.'nin daha önce de kasten yaralama ve farklı suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Poliste sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kargo şirketinin güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin bilgisayarı almaya gittiğinde oldukça soğukkanlı davrandığı dikkat çekti.

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23 Nisan, Avcılar, oyunlar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendini kargo görevlisi olarak tanıtan kişiye kargo teslimat kodunu verdi, başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendini kargo görevlisi olarak tanıtan kişiye kargo teslimat kodunu verdi, başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika
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