Kendini kayalıklardan denize atarak intihar etti - Son Dakika

Bursa'da ailesine intihar edeceğini söyledikten sonra evden ayrılan bir genç, deniz kenarında ölü olarak bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde deniz kenarında bir erkek cesedi bulundu. 33 yaşındaki Mehmet Toprak'a ait olan cesedin babasının aramaları sonucu bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan atlayarak intihar ettiği öğrenilen Toprak'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailesinin iddiasına göre, Toprak'ın daha önceden de evden 'intihar edeceğim' diyerek ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. - BURSA