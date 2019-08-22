Son Dakika Haberleri: Kendini kayyum diye tanıttı, dolandırıcılık yapmaya çalıştı
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Kendini kayyum diye tanıttı, dolandırıcılık yapmaya çalıştı

38 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini kayyum olarak tanıtıp oto galericiyi dolandırmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kendini kayyum diye tanıttı, dolandırıcılık yapmaya çalıştı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini kayyum olarak tanıtıp oto galericiyi dolandırmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, M.S. isimli şahıs Çerkezköy Belediyesi'ne kayyum olarak atandığını belirterek, bir oto galeriden lüks marka bir otomobil almaya çalıştı. Oto galeri şirket yetkililerinin durumdan şüphelenmesi sebebiyle durum polis ekiplerine ihbar edildi. Polis ekipleri yaptıkları kısa bir araştırmanın ardından şahsın daha önceden dolandırıcılık suçundan araması olduğunu belirledi. Kendine özel kart çıkartan ve kendisini ilçede Maliye Bakanlığına bağlı Mali Denetmen olarak göreve başlayacağını ifade eden şahıs kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:42 Kaynak: İHA
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