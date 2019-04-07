Son Dakika Haberleri: Kendini Kemerle Asarak İntihar Etti (2)

Kendini Kemerle Asarak İntihar Etti (2)

1 saat önce

'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kendini kemerle asarak intihar eden 14 yaşındaki R.Ç.'nin anne ve babası iddiaya göre, R.Ç.'nin bilgisayarda 'Mavi Balina' oyunu oynadığını fark etti.

Kendini Kemerle Asarak İntihar Etti (2), System.String[]
'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ 

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kendini kemerle asarak intihar eden 14 yaşındaki R.Ç.'nin anne ve babası iddiaya göre, R.Ç.'nin  bilgisayarda 'Mavi Balina' oyunu oynadığını fark etti. Bunun üzerine, aile R.Ç.'nin bilgisayarını elinden alması sonucu, R.Ç.'nin bu duruma tepki göstererek intihar ettiği ileri sürüldü.R.Ç.'nin Mavi Balina oyununu oynadığı yönündeki şüphe üzerine polisin bu iddiayı da dikkate alarak soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:24 Kaynak: DHA

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