Son Dakika Haberleri: Kendini kovalayan araç önünde aniden duran ayı yavrularını böyle korudu
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Kendini kovalayan araç önünde aniden duran ayı yavrularını böyle korudu

3 dakika önce

Bartın'da aracıyla yolda ilerlerken aniden önüne çıkan ayı ve yavrularını korna çalarak ormanlık alana sürdü.

Kendini kovalayan araç önünde aniden duran ayı yavrularını böyle korudu, System.String[]
Bartın'da aracıyla yolda ilerlerken aniden önüne çıkan ayı ve yavrularını korna çalarak ormanlık alana sürdü.

Bartın'ın Epçiler köyünde orman yolunda seyir halinde olan bir aracın önüne bir anda ayı ve 2 yavrusu çıktı. Aracın önünde koşan ayı ve yavruları hızla koşarken bir anda durdu. Anne ayı araca saldırdı ve kısa süreli panik yaşandı. Ayı daha sonra iki yavrusu ile birlikte karanlıkta ormanın içinde gözden kayboldu. Tüm bu yaşananları ise araçta bulunanlar cep telefonu ile kaydetti. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:23 Kaynak: İHA
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