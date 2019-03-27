Son Dakika Haberleri: 'Kendini Kremalı Mantarlı Makarna Zanneden" Lahana Tarifi | Refika ile Diyetteyiz (5.hafta)

'Kendini Kremalı Mantarlı Makarna Zanneden" Lahana Tarifi | Refika ile Diyetteyiz (5.hafta)

1 saat önce

Diyet tariflerine bu hafta devam ediyoruz.

Diyet tariflerine bu hafta devam ediyoruz. Diyet yaparken en çok özlemini çektiklerimizden biri olan kremalı mantarlı makarnayı özletmeyecek harika bir lahanadan makarna tarifim var.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:32 Kaynak: Youtube

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