'Kendini Kremalı Mantarlı Makarna Zanneden" Lahana Tarifi | Refika ile Diyetteyiz (5.hafta)

Diyet tariflerine bu hafta devam ediyoruz.

Diyet tariflerine bu hafta devam ediyoruz. Diyet yaparken en çok özlemini çektiklerimizden biri olan kremalı mantarlı makarnayı özletmeyecek harika bir lahanadan makarna tarifim var.

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