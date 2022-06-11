Kendini mağdur gösteren kişi, para dolu poşeti işte böyle alıp kaçtı

Aksaray'da geçen Perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre, döviz bürosundan çıkan bir kişi elinde paraların olduğu poşetle sokakta yürüdüğü sırada arkasından bir kişi yaklaştı. Arkadan yaklaşan kişi, poşeti yırtarak paraları almaya çalıştı. Yere düşen ikili arasında kısa süreli boğuşma yaşandı.

KENDİNİ MAĞDUR GİBİ GÖSTERDİ

O sırada gasp şüphelisi kendi mağdurmuş gibi göstererek 'hırsız var' diye bağırmaya başladı. Ardından yere saçılan paraları toplayan hırsız, hızla olay yerinden uzaklaştı. Parası çalınan kişi ise hırsızın peşinden gitmeye çalıştı ama yakalayamadı. O anlarda ise çevredeki işyerlerindekiler olaya müdahale edemedi. Öte yandan çalınan paranın 20 bin dolardan fazla olduğu iddia edildi. Polis ekipleri paraları alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"KAPKAÇÇI PARANIN BİR KISMINI ALIP KAÇTI"

Olayın gerçekleştiği sokakta dükkan sahibi olan Ali Aloş, "Dükkandaydım, içeride baktım bir kargaşa ve ses vardı. Önce dedim belki kavga oluyordur. Dışarı çıktığımda yerde önce kavga ediyorlar sandım. Biri bana poşeti uzattı. Sonra anladık ki hırsızlık olayı oluyormuş, kapkaççı paranın bir kısmını alıp kaçtı. Sahibi hırsızın peşinden koştu ama burada yere saçılan paralar vardı, onları toplamaya başladı. Mağdur olan kişiyi içeriye aldık, paralarını poşete koyduk sakinleştirdik. Sonra kendisi de gitti" dedi.

"ELİNDE PARAYI AVUÇLAMIŞ ŞEKİLDE KAÇIYORDU"

Olayı gören bir diğer esnaf çalışanı Veysel Memiş ise, "Ben çocuğun kaçtığını gördüm. Biz müdahale edemedik arkadan çocuk kendisi hırsız diye bağırdı. Adamdan parayı çalıyor 'hırsız' diye bağırıyor. O anda kaçtı gitti. Sonradan öğrendik biz hırsız olduğunu. Ama yapacak bir şey yoktu bir deste para vardı elinde. Elinde poşet yoktu, elinde parayı avuçlamış şekilde kaçıyordu. Elinde yüzlük dolarlar vardı. Çaldığı kişinin elinde poşet varmış poşeti yırtıp paraları alıyor" diye konuştu.