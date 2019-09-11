Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan iş adamı A.Ç. ve beraberindeki T.A. "belgede sahtecilik"...
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Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan iş adamı A.Ç. ve beraberindeki T.A. "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:13 Kaynak: İHA
Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan iş adamı A.Ç. ve beraberindeki T.A. "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. - İSTANBUL
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