Son Dakika Haberleri: Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan iş adamı A.Ç. ve beraberindeki T.A. "belgede sahtecilik"...
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Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan iş adamı A.Ç. ve beraberindeki T.A. "belgede sahtecilik"...

3 dakika önce

Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan iş adamı A.Ç. ve beraberindeki T.A. "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan iş adamı A.Ç. ve beraberindeki T.A.

Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan iş adamı A.Ç. ve beraberindeki T.A. "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. - İSTANBUL

Tekirdağ, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:13 Kaynak: İHA
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