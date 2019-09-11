Son Dakika Haberleri: Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan iş adamı A. Çetin...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan iş adamı A. Çetin...

1 saat önce

Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan iş adamı A. Çetin ve beraberindeki T. Adsız isimli kişi, "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan iş adamı A. Çetin ve beraberindeki T. Adsız isimli kişi, "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan iş adamı A. Çetin...

Kırkpınar, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
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