Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan iş adamı A. Çetin...
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Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan iş adamı A. Çetin ve beraberindeki T. Adsız isimli kişi, "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan iş adamı A. Çetin ve beraberindeki T. Adsız isimli kişi, "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
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