Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan işadamı A. Çetin...
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Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan işadamı A. Çetin ve beraberindeki T. Adsız isimli kişi, "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:43 Kaynak: İHA
Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan işadamı A. Çetin ve beraberindeki T. Adsız isimli kişi, "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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