Son Dakika Haberleri: Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan işadamı A. Çetin...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan işadamı A. Çetin...

10 dakika önce

Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan işadamı A. Çetin ve beraberindeki T. Adsız isimli kişi, "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan işadamı A. Çetin ve beraberindeki T. Adsız isimli kişi, "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ağalık yapan işadamı A. Çetin...

Kırkpınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:43 Kaynak: İHA
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