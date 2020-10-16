Kendini 'Müdür' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de kendisini kamu kurum görevlisi bir müdür olarak tanıtan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında değişik birimlerde kendisini kamu görevlisi veya müdür olarak tanıtan ve menfaat elde etmeye çalışan M.Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.Ö.'nün adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR