Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardı - Son Dakika

Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardı

6 saat önce

Antalya'da iddiaya göre ev arkadaşı ile anlaşamayıp evden çıkartılmasına sinirlenen genç adam, odaya kendini kilitledi.

Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardı, System.String[]

Antalya'da iddiaya göre ev arkadaşı ile anlaşamayıp evden çıkartılmasına sinirlenen genç adam, odaya kendini kilitledi. Bıçakla vücudunu kesmeye başlayan genç, boğazını keseceği sırada kapıyı kırarak içeri giren polis tarafından son anda kurtarıldı.


Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla 42. Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gündüz saatlerinde ev arkadaşı ile tartışan ve evden çıkartılan Yakup A. (30), odaya girerek kendisini kilitledi. Eline aldığı bıçakla kendisini kesmeye başlayan Yakup A.'nın durumundan haberdar olan komşuları polise haber verdi. Eve gelen polis, kapının kitli olduğunu ve Yakup A.'nın kendisine zarar verdiği bilgisine ulaşınca olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç adam tüm ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayınca, polis kapıyı kırarak içeriye girdi. Polis, içeriye girdikleri sırada boğazını kesmeye çalışan Yakup A.'nın elinden bıçağı son anda aldı.


Vücudunda birçok kesik bulunan genç adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti
TRAFO BİNASINDA 2 GÜN MAHSUR KALDIĞINI İDDİA ETTİ GÖZALTINA ALINDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bakanlığın yerli otomobil siparişi olacak, almak için sabırsızlanıyoruz Polis alarma geçti! Önce Sağlık Müdürü ardından bir doktorun eşi öldürüldü

Son Dakika Haberleri
04:08 İzmir'de iki kişiyi öldüren şahıs polis memurunu da vurdu - Son Dakika Haber
03:52 Uşak'ta bir depoda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika Haber
02:55 UEDAŞ'dan Marmara Adası açıklaması - Son Dakika Haber
02:17 Altun: Dünyanın gözü önünde öldürülen bir gazetecinin faillerinin aklamasına şahit oluyoruz - Son Dakika Haber
01:37 Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon dereye uçtu - Son Dakika Haber
23:21 Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil - Son Dakika Haber
23:15 Hastanede yatan lösemi hastası oğlunun serumuna dışkı enjekte etti! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 04:36:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]