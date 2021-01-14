Kendini podyumda sandı - Son Dakika

Kendini podyumda sandı

14.01.2021 17:34
Kendini podyumda sandı, System.String[]

Bir süredir Brezilya'da hem kendi plaj koleksiyonunun reklam çekimlerini yapan hem de fırsat buldukça denizin ve güneşin keyfini çıkaran Ambrosio, önceki gün Florianopolis sokaklarında objektiflere takıldı.

Bir süredir Brezilya'da hem kendi plaj koleksiyonunun reklam çekimlerini yapan hem de fırsat buldukça denizin ve güneşin keyfini çıkaran Ambrosio, önceki gün Florianopolis sokaklarında objektiflere takıldı.PODYUMDA GİBİ Top model bir süre yanındaki arkadaşıyla sohbet ederek yürüdü. Arkadaşı yanından ayrıldığında da yoluna devam etti. İki çocuk annesi Ambrosio, kırmızı ışıkta yürürken de sürekli saçlarını düzeltti.'KENDİNİ PODYUMDA SANIYOR' İlk gençlik yıllarından beri model olarak çalışan Ambrosio'nun sokakta da podyumda yürür gibi yürümesi dikkat çekti. Ambrosio, bu yürüyüşüyle görenlere "kendini her an podyumda sanıyor" dedirtti.BİR SÜREDİR ÜLKESİNDE

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden en az etkilenen kişilerden biri de ünlü model Alessandra Ambrosio. 2020'nin ilk aylarında hemen hemen her gün, yaşadığı Miami'de plajda görüntülenen 39 yaşındaki Ambrosio, bir süredir de memleketi Brezilya'da.HEM AİLESİYLE HASRET GİDERİYOR, HEM ÇEKİM YAPIYOR

Fakat Ambrosio'nun Brezilya'da bulunmasının nedeni sadece tatil yapmak değil. Bir yandan ailesiyle hasret gideren Ambrosio, bir yandan da işlerini yapıyor. Yıllarca ünlü giyim firması Victoria's Secret'ın tanıtım yüzü olan Alessandra Ambrosio, oradan emekli olduktan sonra kendi plaj giyimi markasını kurdu. İki çocuk annesi model şimdi de Brezilya'da kendi markasının tanıtımı için model arkadaşlarıyla birlikte neredeyse bütün gününü kamera karşısında geçiriyor.BÜTÜN GÜN ÇEKİMDE Fakat Ambrosio'nun Brezilya'da bulunmasının nedeni sadece tatil yapmak değil. Bir yandan ailesiyle hasret gideren Ambrosio, bir yandan da işlerini yapıyor. Yıllarca ünlü giyim firması Victoria's Secret'ın tanıtım yüzü olan Alessandra Ambrosio, oradan emekli olduktan sonra kendi plaj giyimi markasını kurdu. İki çocuk annesi model şimdi de Brezilya'da kendi markasının tanıtımı için model arkadaşlarıyla birlikte neredeyse bütün gününü kamera karşısında geçiriyor. İKİ YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ, YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Uzun süre nişanlı kaldığı Jamie Mazur'dan iki çocuk sahibi olan Alessandra Ambrosio, ondan ayrıldı. Yaklaşık iki yıldır da Nicolo Oddi ile birlikte.İKİ ÇOCUK ANNESİ Uzun süre nişanlı kaldığı Jamie Mazur'dan iki çocuk sahibi olan Alessandra Ambrosio, ondan ayrıldı. Yaklaşık iki yıldır da Nicolo Oddi ile birlikte.DÜNYANIN EN ÜNLÜ MELEKLERİNDEN

Adını Victoria's Secret modeli olarak duyuran Ambrosio, oradan ayrıldıktan sonra kariyerine kendi başına devam etti. Son olarak da kendi tasarımlarından oluşan bir bikini ve plaj giyimi koleksiyonu tasarladı.

Kendini podyumda sandı

Alessandra Ambrosio, Brezilya, Emekli, Miami, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kendini podyumda sandı - Son Dakika Magazin


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