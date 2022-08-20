Kendini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken 120 gram altın ve 483 bin lira dolandırılan vatandaşa 70 bin lirası teslim edildi.

Olay, 15 Ağustos tarihinde Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. isimli bir vatandaş kendisini polis hakim ve savcı olarak tanıtan şahıslara 120 gram altını elden teslim ederken, 483 bin lirasını şahısların yönlendirmesiyle hesabına gönderdi. Dolandırıldığını anlayan E.S. isimli vatandaş, polise şikayette bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Ferdi K. isimli şüphelinin dolandırdığı tespit edildi. Ferdi K. isimli şüpheli şahıs bankada işlem yaparken Enes B. ve Serbest Y. İsimli şahıslarla birlikte hareket ettiği şüphesiyle ekipler, şüpheli şahıslara üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında ekipler, müştekiye ait olduğu değerlendirilen 70 bin lira parayı ele geçirerek, alınan savcı talimatına istinaden 70 bin lirayı müştekiye teslim etti. Öte yandan 410 bin lira paraya bloke konulurken yakalanan şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.