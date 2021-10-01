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Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalanarak tutuklandı

01.10.2021 19:55

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalanarak tutuklandı Yaşlı kadını 'polisim' diyerek kandırıp altınlarını çaldı Bartın'da telefonla aradığı yaşlı kadına kendini 'polis' olarak tanıtan ve "Adınıza sahte kimlik çıkartılmış, sahte kimlik çıkaran şahıs altın çalmış ve çaldığı altınları...

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalanarak tutuklandı

Yaşlı kadını 'polisim' diyerek kandırıp altınlarını çaldı

BARTIN - Bartın'da telefonla aradığı yaşlı kadına kendini 'polis' olarak tanıtan ve "Adınıza sahte kimlik çıkartılmış, sahte kimlik çıkaran şahıs altın çalmış ve çaldığı altınları sizin evde sakladığını söylüyor, sizdeki altınları incelenmek için almamız gerekiyor" şeklindeki söylemlerle yaşlı kadının ziynet eşyalarını alarak dolandıran zanlı, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Bartın'da meydana gelen olayda S.Ç. isimli şahıs kendini polis olarak tanıtarak yalnız yaşayan 80 yaşındaki H.B. isimli kadını aradı. Yaşlı kadına telefonda, "Adınıza sahte kimlik çıkartılmış, sahte kimlik çıkaran şahıs altın çalmış ve çaldığı altınları sizin evde sakladığını söylüyor, sizdeki altınları incelenmek için almamız gerekiyor" şeklinde söylemlerde bulunan S.Ç. bir süre sonra kadının yaşadığı eve giderek; 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpeden oluşan ziynet eşyalarını alarak yaşlı kadının evinden ayrıldı.

Yaşlı kadın dolandırıldığını anlayınca durumu Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Aynı gün içerisinde 85 yaşındaki Ü.F. isimli kadının da aynı yöntemle dolandırılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda iki ayrı dolandırıcılık olayının da S.Ç. tarafından gerçekleştirildiği ve S.Ç.'nin Adana'ya gitmek üzere Bartın'dan ayrıldığı tespit edildi. Yürütülen tahkikat sonucunda Ankara ilinde otobüsle yolculuk halinde olduğu belirlenen S.Ç. yanında ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı.

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan ve gözaltına alınan şüphelinin Zonguldak ili Ereğli ilçesinde de aynı yöntemle 69 yaşındaki Ş.Ç. isimli mağduru 30 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

80 yaşındaki H.B.'ye ait ziynet eşyaları teslim edilirken emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırılan H.B. yaşadığı olayı anlatırken, "Bir şahıs aradı beni. Savcılıktan seni arıyoruz dedi. Altınların bileziklerin var mı diye sordu. Ben de 5 tane bileziğim, bir tane de ayrıyeten düz bileziğim var dedim. Bir de üç çift yüzüğüm bir tane de küpem var dedim. Bu altınları alacağız araba bekliyor bu altınları inceleyeceğiz dedi bana. Telefonunu kapama şimdi şahıs gelecek kapıyı açarsın dedi. Bekledim, telefon açık kaldı. O şahıs ayakkabılarıyla birlikte içeri girdi telefonda konuştuğu kişiye savcım, komiserim diyerek ben geldim emanetleri aldım o şahıstan dedi. 5 tane burma bilezik, bir tane de ayrıyeten bileziğim daha vardı, üç çift küpe bir tane de bileziğim vardı. Emniyet arabası bekliyor orada inceleme yapacağız sonra eve getireceğim sana dedi. Bileziklerimi her şeyimi aldı. Benden bir tane de poşet istedi içine koymaya. Aldı gitti bir daha da gelmedi. Sonra ben emniyeti aradım. Emniyette sağ olsun polisler geldiler inceleme yaptılar. Ondan sonra akşam tekrar emniyete gittik. Sağ olsunlar emniyet amirleri bizim altınlarımızı aldılar getirdiler. Allah bin kere razı olsun polislerimizden" diye konuştu.

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalanarak tutuklandı
Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalanarak tutuklandı
Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalanarak tutuklandı
Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalanarak tutuklandı

Cep Telefonu, Dolandırıcı, Bartın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalanarak tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalanarak tutuklandı - Son Dakika
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