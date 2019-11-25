Son Dakika Haberleri: Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, bekçiler tarafından yakalandı
Son Dakika Güncel Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, bekçiler tarafından yakalandı - Son Dakika

Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, bekçiler tarafından yakalandı

6 saat önce

Bağcılar'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde çalıntı olduğu değerlendirilen 6 cep telefonu ele geçirildi.

Bağcılar'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde çalıntı olduğu değerlendirilen 6 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, söz konusu cep telefonlarını 'polis' süsü vererek Pakistanlı vatandaşlardan aldığı ileri sürüldü.

Alınan bilgilere göre, polise bağlı çalışan mahalle bekçileri, geçtiğimiz 5 Kasım'da Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine Osman S.(40) adlı bir kişiyi durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Şüphelinin üst aramasında 6 cep telefonu olduğu belirlendi. Osman S.'nin sergilediği şüpheli tavırları nedeniyle araştırma yapan bekçiler, duruma polise bildirdi. Polis, cep telefonlarının Kemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Pakistan uyruklu kişilere ait olduğunu belirledi. Pakistanlıların ifadesini alan emniyet ekipleri, şüpheli S.'nin, 'polis' süsü vererek Pakistanlıların telefonlarını aldığını tespit etti. Şüpheliyi gözaltına alan polis, yapılan işlemin ardından zanlıyı adliyeye sevk etti. Osman S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüpheli Osman S.'nin, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı eve girip çıktığı anlar yer aldı.

(İHA)

Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, bekçiler tarafından yakalandı

Kemalpaşa Mahallesi, Bağcılar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medya paylaşımı şüphelendirdi! Şişli'de öldürülen şahıs İran ajanı mıydı?
Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:54:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, bekçiler tarafından yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]