Son Dakika Haberleri: Kendini polis olarak tanıtan hırsız yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kendini polis olarak tanıtan hırsız yakalandı - Son Dakika

Kendini polis olarak tanıtan hırsız yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de, kendini polis olarak tanıtıp vatandaşları korkutarak ziynet eşyalarını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kendini polis olarak tanıtan hırsız yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, kendini polis olarak tanıtıp vatandaşları korkutarak ziynet eşyalarını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince; kendilerini polis olarak tanıtan şahısların Eskişehir'de ikamet eden N.A. (74) ve C.A.'yi (82) korkutarak evlerinde bulunan altınları alındığı ihbar edilmesi çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince, yapılan araştırmalarda; olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinden eşgali belirlenen şüpheli Mehmet B.'nin (20) şehirlerarası otobüs ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere olduğunu tespit etti.


Eskişehir ve Ankara emniyet müdürlükleri ekiplerinin yapmış olduğu ortak çalışmalarda şüpheli, çalmış olduğu 4 adet altın bilezik, 1 adet kelepçe bilezik ve 1 adet altın kolye ile birlikte Ankara'da yakalandı.


Öte yandan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri akabinde Eskişehir'e getirilerek burada adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararı alındı Eski kız arkadaşının işyerini soyguncu kılığına girip bastı! İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:52:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendini polis olarak tanıtan hırsız yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]