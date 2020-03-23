Kendini polis olarak tanıtan şahıs, yaşlı kadını dolandırdı - Son Dakika
Son Dakika Genel Kendini polis olarak tanıtan şahıs, yaşlı kadını dolandırdı - Son Dakika

Kendini polis olarak tanıtan şahıs, yaşlı kadını dolandırdı

6 saat önce

Kendini polis olarak tanıtan şahıs, yaşlı kadını dolandırdı Sivas'ta kendini polis olarak tanıtan kişi, 66 yaşındaki kadının ziynet eşyalarını ve paralarını alarak kayıplara karıştı Sivas'ta kendini polis olarak tanıtan şahıs, 66 yaşındaki kadının ziynet eşyalarını ve paralarını alarak...

Kendini polis olarak tanıtan şahıs, yaşlı kadını dolandırdı

Sivas'ta kendini polis olarak tanıtan kişi, 66 yaşındaki kadının ziynet eşyalarını ve paralarını alarak kayıplara karıştı

SİVAS - Sivas'ta kendini polis olarak tanıtan şahıs, 66 yaşındaki kadının ziynet eşyalarını ve paralarını alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi 22. Sokakta bulunan Gülhan apartmanında meydana geldi. Apartmanda kızıyla birlikte yaşayan 66 yaşındaki Turunç Yıldız'ın evine gelen bir kişi, kendini polis olarak tanıtarak kadından, bir soruşturma kapsamında evdeki paraları ve ziynet eşyalarını kendisine vermesini istedi. Yaşlı kadından paraları ve ziynet eşyalarını alan şahıs, evden ayrıldı. Durumdan şüphelenen yaşlı kadın, polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Eve gelen ekipler, sahte polisin yakalanması için çalışma başlattı. Yıldız ve kızı ise ifadeleri alınmak üzere Yenimahalle Polis karakoluna götürüldü.

"Evde ne kadar paramız var, altınımız varsa verdik"

Eve gelen kişinin kendini polis olarak tanıttığını belirten Turunç Yıldız, "Biz polisiz, komiseriz dediler. Ne kadar dolandırdıklarını bilmiyorum. Evde ne kadar paramız var, altınımız varsa verdik. 66 yaşındayım"dedi.

Kendini polis olarak tanıtan şahıs, yaşlı kadını dolandırdı

Sivas, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:55 Kaynak: İHA

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