Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlılar adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlılar adliyeye sevk edildi -FETÖ bahanesiyle iki vatandaşı dolandırdılar Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ bahanesiyle iki vatandaşı dolandıran zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlılar adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlılar adliyeye sevk edildi

-FETÖ bahanesiyle iki vatandaşı dolandırdılar

SİVAS - Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ bahanesiyle iki vatandaşı dolandıran zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşayan Ş.Y. isimli erkek şahsı ve Kardeşler Mahallesinde yaşayan İ.H. isimli kadını arayarak kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, şahısların isimlerinin FETÖ kayıtlarında geçtiğini söyleyerek şahısları dolandırdı. Yaklaşık 80 Bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını zanlılara kaptıran Ş.Y. ve İ.H., emniyete giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonrası düzenlen operasyonla R.K. ve İ.H. gözaltına alınmıştı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin yargılanmak üzere adliyeye sevk edildiler. Altınlar ve paralar, polis ekipleri tarafından eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:37 Kaynak: İHA

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