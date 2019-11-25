Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da, kendini polis olarak tanıtıp Pakistanlı bir kişinin 6 cep telefonunu alan şüpheli tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine Osman S'yi (40) durdurdu. Şüphelinin üstünde 6 cep telefonu bulundu.

Yapılan araştırmada, şüphelinin telefonları kendisini polis olarak tanıttığı Pakistan uyruklu bir kişiden aldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin Pakistan uyruklu kişiden cep telefonlarını alarak olay yerinden ayrılması yer alıyor.