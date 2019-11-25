Son Dakika Haberleri: Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bağcılar'da, kendini polis olarak tanıtıp Pakistanlı bir kişinin 6 cep telefonunu alan şüpheli tutuklandı.

Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bağcılar'da, kendini polis olarak tanıtıp Pakistanlı bir kişinin 6 cep telefonunu alan şüpheli tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine Osman S'yi (40) durdurdu. Şüphelinin üstünde 6 cep telefonu bulundu.

Yapılan araştırmada, şüphelinin telefonları kendisini polis olarak tanıttığı Pakistan uyruklu bir kişiden aldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin Pakistan uyruklu kişiden cep telefonlarını alarak olay yerinden ayrılması yer alıyor.

Kemalpaşa Mahallesi, Bağcılar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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