Kendini 'polis' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul Küçükçekmece'de kendini 'polis' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir kişi yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 1 silah ele geçirilirken, bağlantılı olduğu evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, mermiler, kelepçeler ve Özel Harekat kıyafetleri ile çelik yelek ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 15 Aralık'ta devriye görevi sırasında Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Tedirgin davranışlar sergileyen ve kendisini "Ümit D." olarak tanıtan şüphelinin asıl adının Nidai A. (31) olduğu belirlendi. A.'nın yapılan üst aramasında 1 silah ele geçirildi.



Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmış



Soruşturmayı genişleten polis, Nidai A.'nın kendisini 'polis' olarak tanıttığını, silahı ev arkadaşından çaldığını ortaya çıkardı. 8 ayrı suçtan polisiye soruşturma geçirdiği tespit edilen A.'nın halen aranma kaydı bulunduğu kaydedilirken, Gültepe Mahallesindeki eve operasyon gerçekleştirildi. Evde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 145 fişek, 1 çelik yelek, 'İpek T.' adına kayıtlı 1 'polis' ibareli dernek kimlik kartı ve 'Polis' ibareli gazete tanıtım kartı, 2 kelepçe ve kelepçe anahtarı, 1 polis rozeti, 1 polis rozetli cüzdan, 1 atış kulaklığı, 4 Özel Harekat kıyafeti, 1 kutu silah temizleme malzemesi, 1 polis memuru adına düzenlenmiş mermi satın alma belgesi, 3 silah kılıfı, 3 çiftli şarjörlük, 1 cep telefonu, 3 sim kart, 1 flash bellek, 1 polis memuru adına düzenlenmiş silah taşıma ruhsatı, 1 deri el çantası, 1 sırt çantası, 2 silah kutusu ve 4 silah kabza lastiği ele geçirildi.



Yakalanan şüpheli tutuklandı



Konu ile ilgili yakalanan şüphelinin 8 ayrı suçtan aranma kaydı ve "Güveni Kötüye Kullanma" konusundan 1 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli Nidai A., 16 Aralık'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL