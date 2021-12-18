Kendini polis olarak tanıtıp evden 1 milyon TL'lik altın çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

SAMSUN'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı Güsvent K.'nin (82) evine gidih piyasa değeri 1 milyon TL olan altınlarını çalan Mustafa Ş., Şanlıurfa'da yakalandı.

Olay, 26 Kasım'da İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Güsvent K.'yi telefonla arayan Mustafa Ş., kendisini polis olarak tanıtıp, adının suç örgütlerine karıştığını ve evinde bulunan altınları inceleyeceklerini söyledi. Bunun üzerine yaşlı kadının evine giden Mustafa Ş., piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan altınları alıp, kaçtı. Güsvent K. polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri Mustafa Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Şanlıurfa'da olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yakalanıp gözaltına alınan Mustafa Ş. Samsun 'a getirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mustafa Ş. adliyeye sevk edildi.