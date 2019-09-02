Son Dakika Haberleri: Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

3 dakika önce

Zeytinburnu'nda, kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapma bahanesiyle Afganistanlı 3 kişinin parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı, System.String[]

Zeytinburnu'nda, kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapma bahanesiyle Afganistanlı 3 kişinin parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Afganistan uyruklu 3 kişi, Kazlıçeşme Mahallesi'nde bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapma bahanesiyle 750 liralarını çaldığı iddiasıyla polise başvuruda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 23 Ağustos'ta Çırpıcı Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda, Abdülhakim Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Afganistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş yapmayı reddeden karısını boğarak öldürdükten sonra cesedini çöpe attı
5 yaşındaki Eymen, annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü İstanbul-zeytinburnu'nda hareketli anlar Cezaevinden firar eden kadın hükümlü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:33:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]