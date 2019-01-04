Kendini Potaya Asan Genci, Polis İpi Keserek Kurtardı

Kahramanmaraş'ta parkta elinde iple gezen Y.K'yı görenler durumu polise ihbar etti. Y.K'yı parkta asılı halde bulan polis ekipleri hemen harekete geçti. Koşarak duruma müdahale eden polis memuru asılı olduğu ipi keserek Y.K.'yı kurtardı.

POLİS, GENCİ ASILI HALDE BULDU

Olay dün gece Aksu Mahallesindeki parkta meydana geldi. Parkta elinde iple gezen Y.K.'yı görenler durumu polise bildirdi. Ekipler olay yerine geldiğinde Y.K.'yı parkın içerisindeki basketbol potasına asılı halde buldu. Bir polis memuru hemen koşarak ipi kesti ve Y.K.'yı indirdi. İlk müdahalesi parkta yapılan Y.K., ambulansla kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedaviye alındı. Y.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.