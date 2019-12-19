Kendini ritme kaptırdı, hem oynadı hem temizledi - Son Dakika
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Kendini ritme kaptırdı, hem oynadı hem temizledi

6 saat önce

Kendini ritme kaptırdı, hem oynadı hem temizlediMersin'de, temizlediği sokaktaki düğünde çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynayan temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kendini ritme kaptırdı, hem oynadı hem temizledi

Mersin'de, temizlediği sokaktaki düğünde çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynayan temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Akdeniz Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Sait İsnaç, görev aldığı Şevket Sümer Mahallesi'nde sokakları temizlerken sokak düğününe denk geldi. Müziğin ritmine kapılan işçi bir anda oynamaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılınca temizlik işçisi fenomen oldu.

BİR MAAŞ İKRAMİYE İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, binlerce beğeni alan görüntüye kayıtsız kalmadı. Temizlik işçisini bir maaş ikramiye ile ödüllendirecek olan Başkan Gültak, İşçimizin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerini izledim. İşçilerimizin bu motivasyonla, güler yüzlü, mutlu şekilde çalışması bizi mutlu ediyor. Biz de işçimizi bir maaş ikramiye ödüllendireceğiz dedi.

Kendini ritme kaptırdı, hem oynadı hem temizledi

Sümer Mahallesi, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:40 Kaynak: DHA
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