Kendini sağlıkçı olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

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Kendini sağlıkçı olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 9 gözaltı
6 saat önce
Sakarya'da kendini sağlıkçı olarak tanıtan 9 dolandırıcı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:43 Kaynak: İHA
Sakarya'da kendini sağlıkçı olarak tanıtan 9 dolandırıcı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrası kendini sağlıkçı olarak tanıtan 6'sı erkek 3'ü bayan toplam 9 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonrasında gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA
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