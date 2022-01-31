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Kendini savcı olarak tanıttı yaşlı kadını 300 bin TL dolandırdı - Son Dakika

Kendini savcı olarak tanıttı yaşlı kadını 300 bin TL dolandırdı

31.01.2022 14:42
Kendini savcı olarak tanıttı yaşlı kadını 300 bin TL dolandırdı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 80 yaşındaki bir kadını kendini savcı olarak tanıtan bir şahıs, yaşlı kadının FETÖ olaylarına karıştığını iddia ederek 300 bin TL dolandırdı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 80 yaşındaki bir kadını kendini savcı olarak tanıtan bir şahıs, yaşlı kadının FETÖ olaylarına karıştığını iddia ederek 300 bin TL dolandırdı. Yaşlı kadını dolandırdığı tespit edilen 2 şahıs, ticari bir taksiyle Salihli'den Kayseri'ye doğru giderken Aksaray il girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Ocak Cuma günü saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki F.D. isimli kadın, kendisini savcı olarak tanıtan bir şahsın arayarak FETÖ olaylarına karıştığını, eve gelerek memura güvenlik sebebi ile tüm paralarını teslim etmesi gerektiğini söyledi. Yaşlı kadın da eve gelen şahsa altın, Türk Lirası, Dolar, Euro cinsi toplam maddi değeri 300 bin TL olan varlığını teslim etti. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın emniyete müracaat ederek şikayetçi oldu.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı geniş çaplı çalışmalar sonucu olayın şüphelileri olarak tespiti yapılan, A.N. (18) ve A.A. (30) isimli şahısların bir ticari taksiyle Manisa'nın Salihli ilçesinden Kayseri iline doğru gittiklerini tespit etti. 2 şüpheli şahıs Aksaray ili girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şahısın dün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - MANİSA

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Türk Lirası, Akhisar, Manisa, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendini savcı olarak tanıttı yaşlı kadını 300 bin TL dolandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendini savcı olarak tanıttı yaşlı kadını 300 bin TL dolandırdı - Son Dakika
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