Kendini sayik olarak tanıtan sanığa iki çocuğa cinsel istismardan 33 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendini sayik olarak tanıtan sanığa iki çocuğa cinsel istismardan 33 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Kendini sayik olarak tanıtan sanığa iki çocuğa cinsel istismardan 33 yıl 9 ay hapis cezası

6 saat önce

Kendisini psikiyatri ve paranormal uzmanı, sayik olarak tanıtan şahıs, iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada "dolandırıcılık" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kendini sayik olarak tanıtan sanığa iki çocuğa cinsel istismardan 33 yıl 9 ay hapis cezası, System.String[]

Kendisini psikiyatri ve paranormal uzmanı, sayik olarak tanıtan şahıs, iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada "dolandırıcılık" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.


E.B. ve A.A. isimli iki çocuğun şikayeti üzerine Erol Tangut hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı sonucu dolandırıcılık", "çocuğa karşı basit cinsel istismar" ve "çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar" suçlarından, Tangut'un Ankara'da bulunan ofisinde çalışan babası Halil Tangut, kızı Sacide Rabia T., Adem Şahiner, İsa Bostancı, Nihal Ö. ve Nadir K. hakkında ise "dolandırıcılık" suçuna iştirakten dava açıldı. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada ifadesi alınan mağdur A.A., bazı sorunları nedeniyle annesinin kendisini Tangut'un ofisine götürdüğünü söyledi. A.A., "Sanık, anneme 'Bu gece benim misafirim olsun. Onunla konuşacaklarım var' dedi. Annem bunu kabul etti ve onun yanında kaldım. Sanık, bana dini nikah kıydığını söyledi ve ardından cinsel istismarda bulundu. Olanları kimseye anlatmamamı benden istedi ve 'Anlatırsan helal harama dönüşür' dedi. Ertesi gün beni anneme teslim etti" diye konuştu.


Mağdur E.B. ise annesiyle yaşadığı sorunlar üzerine tedavi amacıyla Tangut'un ofisine gittiğini anlatarak, "İlk seans ofisinde yapıldı. Bu seansta annem yanımdaydı. İkinci seans sanığın evinde oldu. Bana, 'Sana zorunlu dini nikah kıyacağım, kabul ediyor musun?' diye sordu. Ben de üç kez 'Ediyorum' dedim. Sonra mahrem yerlerime eliyle dokunmaya başladı. Bana, 'Nikahı annene söyleme. Eğer söylersen tedavin olmaz' dedi. Üçüncü buluşmamız ise başka bir evde oldu. Burada da bana cinsel tacizde bulundu" ifadelerini kullandı.


33 yıl 9 ay hapse mahkum edildi


Sanık Tangut ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu. Tangut'un son sözünün ardından hükmünü açıklayan mahkeme, sanığı E.B.'ye yönelik "hile ile zincirleme şekilde basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıl, A.A.'ya yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 20 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme, sanığın "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrıca 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Adem Şahiner, İsa Bostancı ve Halil Tangut'a "dolandırıcılık" suçuna iştirak ettikleri gerekçesiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar Nihal Ö., Sacide Rabia T. ve Nadir K.'nın ise beraatına hükmetti. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:52 Kaynak: İHA
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