KENDİNİ 'ŞİFACI' OLARAK TANITTI, 'CİNSEL İSTİSMAR'DAN TUTUKLANDI - Son Dakika
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KENDİNİ 'ŞİFACI' OLARAK TANITTI, 'CİNSEL İSTİSMAR'DAN TUTUKLANDI

30.09.2022 11:58

TUNCELİ'de, kendisini, 'şifacı' olarak tanıtan Hasan Vural'ın (69), parkta, 19 yaşındaki zihinsel engelli kıza tacizde bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TUNCELİ'de, kendisini, 'şifacı' olarak tanıtan Hasan Vural'ın (69), parkta, 19 yaşındaki zihinsel engelli kıza tacizde bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vural, kızın ailesinin şikayetiyle gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Olay, Tunceli kent merkezinde bir parkta meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır kendisini, 'Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım' diye tanıtan Hasan Vural, bankta oturan bir kızın yanına oturup "Sende nazar var, ben çıkarayım" dedi. Kısa süre sonra kızın elini tutan, boynuna ve beline dokunarak, hırkasının altından masaj yapan Vural'ın görüntüleri, parktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ellerine ulaşmasıyla zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızın ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip Vural'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vural, çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Kendisini şifacı olarak tanıtan 69 yaşındaki adam, zihinsel engelli kızı taciz ederken görüntülendi! Kendisini şifacı olarak tanıtan 69 yaşındaki adam, zihinsel engelli kızı taciz ederken görüntülendi! Tunceli'de cinsel taciz iddiasıyla bir zanlı tutuklandı Tunceli'de cinsel taciz iddiasıyla bir zanlı tutuklandı AİLESİ, BİN GÜNDÜR GÜLİSTAN DOKU'YA HASRET AİLESİ, BİN GÜNDÜR GÜLİSTAN DOKU'YA HASRET
Kaynak: DHA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: KENDİNİ 'ŞİFACI' OLARAK TANITTI, 'CİNSEL İSTİSMAR'DAN TUTUKLANDI - Son Dakika
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