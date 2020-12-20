Kendini sokak hayvanlarına adadı, 71 yaşında veterinerlik okudu - Son Dakika

SAMSUN'da, emekli öğretmen Fevzi Uyar (71) hayatını adadığı sokak hayvanlarının tedavilerini de yapmak için 2 yıl önce başladığı Anadolu Üniversitesi Laborant Veteriner Sağlık Bölümü'nden mezun oldu. Uyar, beslediği hayvanları tedavi etmeye de başladı. Birçok hayvanseverin, sokak hayvanlarının tedavisi için veterinerlere borçlandığını belirten Uyar, "Artık birçok müdahaleyi kendim yapabiliyorum" dedi.

Samsun'da 42 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Biyoloji Öğretmeni Fevzi Uyar, kendini sokak hayvanlarına adadı. Yılandere ve Gürgendağ mevkiinde belirlediği noktalarda sokak hayvanlarını atık tavuk parçaları ve kuru mama ile besleyen Uyar, sayıları bine yaklaşan sokak köpeğini beslemeye çalışıyor. Uyar, hayvanseverlerle birlikte her ay 10 tona yakın tavuk kemiği ile kuru mama temin ederek günlük kamyonetiyle dağıtım yapıyor. Uyar'ı gören köpekler, kamyonetin peşine takılıyor, besleniyor.