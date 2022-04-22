KENDİNİ SON ANDA DIŞARI ATTI, YANAN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ - YENİDEN - Son Dakika
Üye Girişi

KENDİNİ SON ANDA DIŞARI ATTI, YANAN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ - YENİDEN

22.04.2022 13:42

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yalnız yaşayan Mustafa Demirci'nin evinde soba borusunun bağlantı yerindeki kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yalnız yaşayan Mustafa Demirci'nin evinde soba borusunun bağlantı yerindeki kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kullanılamaz hale gelen evinin yanışını 'ev yanıyor' ifadeleriyle ile cep telefonuyla görüntüleyen Demirci, "15 saniyede kendimi dışarı zor attım. Hızla alevler evi sardı, her şeyim yandı" dedi.

Yusufeli'ne bağlı Serindere Mahallesi'nde Mustafa Demirci'nin yalnız kaldığı tek katlı evde gece saatlerinde soba borusunun bağlantı yerinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sararken, son anda dışarı atan Mustafa Demirci'nin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen evde çıkan yangın anlarını, Mustafa Demirci'nin, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, evden alevler çıktığı, Demirci'nin de 'ev yanıyor' dediği duyuluyor.

'KENDİMİ DIŞARI ZOR ATTIM'

Yangında alevler arasından evi son anda terk ettiği anları anlatan Demirci, "Sobayı yaktım, kanepede uzanmıştım, uyudum. Gece bir baktım ev yanıyor. 15 saniyede kendimi dışarı zor attım. Hızla alevler evi sardı, her şeyim yandı. Giyecek bir şeyim kalmadı" dedi.

KENDİNİ SON ANDA DIŞARI ATTI, YANAN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ - YENİDEN
KENDİNİ SON ANDA DIŞARI ATTI, YANAN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ - YENİDEN
KENDİNİ SON ANDA DIŞARI ATTI, YANAN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ - YENİDEN
KENDİNİ SON ANDA DIŞARI ATTI, YANAN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ - YENİDEN

YORUMLAR
500
Küle dönen evden saniyelerle kurtuldu! Dışarı çıktığında yaşadığı şok kameraya yansıdı Küle dönen evden saniyelerle kurtuldu! Dışarı çıktığında yaşadığı şok kameraya yansıdı Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti Arnavutköy'de korkutan yangın Arnavutköy'de korkutan yangın

Mustafa Demirci, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KENDİNİ SON ANDA DIŞARI ATTI, YANAN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ - YENİDEN - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
13:52 Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldüren caninin savunması pes dedirtti: Barışma isteğimi reddetti
13:47 Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapattı! Beşiktaş ile anlaşmaya varıldı
13:29 "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Bu konuda çok detay vermeyeyim
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 14:27:47. #1.12#
SON DAKİKA: KENDİNİ SON ANDA DIŞARI ATTI, YANAN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ - YENİDEN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement