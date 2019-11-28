Son Dakika Haberleri: Kendini "Sosyal Hizmet Görevlisi" diye tanıtıp girdiği evleri soyan 1 kişi yakalandı
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Kendini "Sosyal Hizmet Görevlisi" diye tanıtıp girdiği evleri soyan 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Kendini "Sosyal Hizmet Görevlisi" diye tanıtıp girdiği evleri soyan 1 kişi yakalandı -Yardım etme bahanesi ile evlerden 10 bin 400 TL çaldıİSTANBUL - Güngören'de, yardım yapma bahanesiyle girdiği evde hırsızlık yapan 1 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kendini "Sosyal Hizmet Görevlisi" diye tanıtıp girdiği evleri soyan 1 kişi yakalandı

-Yardım etme bahanesi ile evlerden 10 bin 400 TL çaldı

İSTANBUL - Güngören'de, yardım yapma bahanesiyle girdiği evde hırsızlık yapan 1 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Evlerden 10 bin 400 TL para çalan şahıs tutuklandı.

Olay, 8 Kasım Cuma günü, Gençosman ve Merkez mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini "Sosyal Hizmet Görevlisi" olarak tanıtan Hasan S. adlı 1 şüpheli, yaşlı kişilerin yaşadığı evlere girerek para ve ziynet eşyası çaldı. İddiaya göre şüpheli, girdiği evlerde yaşlı kişilerin kullandıkları ilaç ve raporlara bakması gerektiğini söyledi. Bu sırada ev sakinleri ilaç ve raporla uğraşırken, Hasan S. adlı şüpheli evlerde bulunan 10 bin 400 TL para ile 2 yüzük ve 1 küpe takıyı alarak evden uzaklaştı.

Yaşananlar ile ilgili yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreden elde edinilen güvenlik kamera görüntülerini didik didik inceleyerek failinin izini sürdü. Kamera görüntülerinden olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Hasan S.'nin kimlik bilgileri belirlendi. Zanlının aynı ilçedeki Kemalpaşa Mahallesinde bulunan evine baskın düzenleyen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından "ikametten hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen Hasan S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendini Sosyal Hizmet Görevlisi diye tanıtıp girdiği evleri soyan 1 kişi yakalandı

Güngören, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
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