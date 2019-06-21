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Kendini TIR'ın önüne attı

48 dakika önce

Giresun'da bir şahıs Karadeniz Sahil Yolu'nda kendini tırın önüne atarak ağır yaralandı.

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Giresun'da bir şahıs Karadeniz Sahil Yolu'nda kendini tırın önüne atarak ağır yaralandı.

Görele'nin Çavuşlu beldesinde meydana gelen o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Hopa'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsü Görele'nin Çavuşlu beldesindeki dinlenme tesislerinde mola verdi. Otobüsten inen bir kişi Karadeniz Sahil Yolu kenarında beklerken, aniden kendini yoldan geçmekte olan TIR'ın önüne attı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen vatandaş Görele Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:43 Kaynak: İHA
Görele, Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, 3. Sayfa
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