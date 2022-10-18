Kendini vuran 25 yaşındaki genç kurtarılamadı - Son Dakika
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Kendini vuran 25 yaşındaki genç kurtarılamadı

18.10.2022 15:52
Kendini vuran 25 yaşındaki genç kurtarılamadı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendini av tüfeğiyle vuran 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendini av tüfeğiyle vuran 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Perşembe beldesi Hacıkadı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, av tüfeği ile kafasına sıkan 25 yaşındaki M.A. isimli genci kanlar içinde gören ailesi sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından tüfekle yaralanan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendini vuran 25 yaşındaki genç kurtarılamadı - Son Dakika

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