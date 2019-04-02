Son Dakika Haberleri: Kendini Vuran Asker Ağır Yaralandı

Kendini Vuran Asker Ağır Yaralandı

36 dakika önce

Samsun'da vatani görevini yaptığı birliğinde kendini vuran asker ağır yaralandı.

Kendini Vuran Asker Ağır Yaralandı, System.String[]
Samsun'da vatani görevini yaptığı birliğinde kendini vuran asker ağır yaralandı. Olay, İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Kışlası'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van nüfusuna kayıtlı Mazlum İ. (22), vatani görevini yaparken nöbet yerinde kendisini silahla çenesinin altından vurdu. Ağır yaralanan asker, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Asker, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:16 Kaynak: İHA

19 Mayıs, İlkadım, Samsun, Güncel
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