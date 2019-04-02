Kendini Vuran Asker Ağır Yaralandı
36 dakika önce
Samsun'da vatani görevini yaptığı birliğinde kendini vuran asker ağır yaralandı.
Samsun
'da vatani görevini yaptığı birliğinde kendini vuran asker ağır yaralandı. Olay, İlkadım
ilçesinde bulunan 19 Mayıs
Kışlası'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van
nüfusuna kayıtlı Mazlum İ. (22), vatani görevini yaparken nöbet yerinde kendisini silahla çenesinin altından vurdu. Ağır yaralanan asker, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Asker, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:16 Kaynak: İHA
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