Kendini Vuran Asker Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Samsun'da vatani görevini yaptığı birliğinde kendini vuran asker tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun
'da vatani görevini yaptığı birliğinde kendini vuran asker tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, İlkadım
ilçesinde bulunan 19 Mayıs
Kışlası'nda 4 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van
nüfusuna kayıtlı Mazlum lrğat (22), vatani görevini yaparken nöbet yerinde kendisini silahla vurdu. Ağır yaralanan asker, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Asker, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Mazlum lrğat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:44 Kaynak: İHA
Silah Pazarlığı Yaparken Katledilen Dilek'in Ölümünde, Sevgiliye 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis!
Şaziye Erdoğan, Altın Madalya Kazandı
Sınava Cebinde Tabanca Mermisi ile Gelen Genç Gözaltına Alındı
1956'dan Bu Yana Mahalle Muhtarlığını Yürüten Aile, Muhtarlık Yarışını Kaybetti