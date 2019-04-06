Son Dakika Haberleri: Kendini Vuran Asker Hayatını Kaybetti

Kendini Vuran Asker Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Samsun'da vatani görevini yaptığı birliğinde kendini vuran asker tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kendini Vuran Asker Hayatını Kaybetti, System.String[]
Samsun'da vatani görevini yaptığı birliğinde kendini vuran asker tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Kışlası'nda 4 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van nüfusuna kayıtlı Mazlum lrğat (22), vatani görevini yaparken nöbet yerinde kendisini silahla vurdu. Ağır yaralanan asker, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Asker, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Mazlum lrğat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:44 Kaynak: İHA

19 Mayıs, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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