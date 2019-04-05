Kendini Vuran Genç Ağır Yaralandı
2 saat önce
Samsun'da kendini vuran 24 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Samsun
'da kendini vuran 24 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Esenevler Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evin ikinci katında ikamet eden Aykut Ç.(24), girdiği bunalım sonucu kendini tabancayla kafasından vurdu. Ağır yaralanan Aykut Ç. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: İHA
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