Son Dakika Haberleri: Kendini Vuran Genç Hayatını Kaybetti

Kendini Vuran Genç Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Samsun'da kendini vuran 24 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kendini Vuran Genç Hayatını Kaybetti, System.String[]
Samsun'da kendini vuran 24 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde 6 gün önce saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evin ikinci katında ikamet eden Aykut Çelik (24), girdiği bunalım sonucu kendini tabancayla kafasından vurdu. Ağır yaralanan Aykut Çelik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aykut Çelik yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:51 Kaynak: İHA
Atakum, Samsun, Güncel
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