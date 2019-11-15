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Kendini vuran genç hayatını kaybetti

6 saat önce

Kayseri'de tabanca ile kendini vuran genç hayatını kaybetti.

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Kayseri'de tabanca ile kendini vuran genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay dün Fevzioğlu mahallesi 46. sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre K.G. (20), sabah saatlerinde tabanca ile kendine ateş etti. Evdekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. K.G., sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. K.G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kayseri, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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