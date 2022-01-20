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Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz - Son Dakika

Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz

20.01.2022 12:41
Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz

MUĞLA'da, boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen zabıtaya kızıp, benzin döküp kendisini ateşe verdikten sonra tedavi gördüğü hastanede ölen Süleyman Ekici'nin (63) oğlu Nuri Ekici, "Bu arazi, Osman Tuğcu'dan kiralanmıştır.

MUĞLA'da, boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen zabıtaya kızıp, benzin döküp kendisini ateşe verdikten sonra tedavi gördüğü hastanede ölen Süleyman Ekici'nin (63) oğlu Nuri Ekici, "Bu arazi, Osman Tuğcu'dan kiralanmıştır. Arazinin tapu senedi var. Ayrıca vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz. Bu yaşananları aklım almıyor" dedi.

Olay, 17 Ocak'ta Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi Emecikli Sokak'taki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce boş araziye gelerek kömür satışı yapan Süleyman Ekici'yi çuvalları kaldırması için uyardı. Olay günü yine öğleden sonra boş araziye gelen zabıta, Ekici'yi bir kez daha uyarıp çuvalları kaldırmasını istedi. Çıkan tartışmanın ardından Ekici, aracından aldığı bidondaki benzini üzerine dökerek, kendini çakmakla ateşe verdi. Yanan Ekici, koşarken, bir kişi üzerine su döküp, battaniye de sararak alevleri söndürdü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, Ekici'yi ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KURTARILAMADIVücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar oluşan Ekici, ilk tedavinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan, 2 çocuk babası Ekici, 18 Ocak sabaha karşı hayatını kaybetti. Ekici'nin cenazesi, getirildiği Marmaris'te toprağa verildi. Bu arada olayın ardından 2 tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesi alındı.'BU ARAZİ KİRALIK'Söz konusu arazinin belediyeye ait olmadığını ileri süren Süleyman Ekici'nin oğlu Nuri Ekici, kiracı olduklarını belirtip, "Babamı 'kömürcü dayı' olarak tüm Marmaris bilir. Psikolojik sorunları ve problemleri yoktu. Marmaris'te 15 yıldır tüm restoran ve otellere mangal kömürü verir, herkes çok sever. Marmaris Belediyesi, bu arazinin kendilerine ait olduğunu söylemiş. Bu arazi, Osman Tuğcu'dan kiralanmıştır. Arazinin tapu senedi var. Ayrıca vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz. 10-15 gün önce babamı buradan çıkarmak için belediye zabıtaları ve imar yetkilileri geldi. Babam, belediye başkanı ve yardımcılarıyla görüşmek için gitti ama bir türlü görüşemedi. 25 ton kömürün durduğu yerden kaldırılmasını isteyen ekiplerden süre istemişti" dedi.Olay günü, babasıyla oturdukları sırada, zabıtanın araziye gitmesi için babasını aradığını söyleyen Ekici, "Babam kendini yaktığı sırada zabıta ekiplerinin müdahale etmediği söyleniyor. Hala bu yaşananları aklım almıyor. Şimdi bana mangal kömürlerini buradan kaldır diyorlar. Ben kış günü 25 ton malı nereye kaldırayım?" ifadelerini kullandı.'HERKES ÇOK SEVERDİ'Nuri Ekici ve kız kardeşi Gizem Ekici yaşanan olayla ilgili belediye yetkilileri hakkında şikayetçi olacaklarını dile getirdi. Ekici'nin kendini ateşe verdiği sırada alevleri söndürmeye çalıştıklarını söyleyen komşusu Bilal Doksal ise, "Ekici, mangal kömürlerini taşımak için süre istedi. Zabıta ekipleri 3 gün daha süre verdiklerini söyleyince 'süre yetmez' diyerek öfkelendi. O anda ne olduysa bir anda yaşandı. Kendini yaktığında hemen suyu açıp alevleri söndürmeye çalıştık, elini yüzünü yıkadık. Çok üzücü bir olaydı. Herkes Ekici'yi çok severdi" diye konuştu.

Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz
Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz
Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz
Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz
Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz
Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz
Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz
Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz
Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz
Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz
Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz
Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz
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Benzin, Kömür, Esnaf, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendini yakan kömür satıcısının oğlu: Vergi dairesi ve esnaf odasına kayıtlı işletmeyiz - Son Dakika
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