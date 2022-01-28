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Kendini yakan kömürcünün oğlu dava açtı - Son Dakika

Kendini yakan kömürcünün oğlu dava açtı

28.01.2022 10:49
Kendini yakan kömürcünün oğlu dava açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesinde geçtiğimiz haftalarda zabıtaya kızıp kendini yakan ve hastanede hayatını kaybeden kömürcü Süleyman Ekici'nin oğlu Nuri Ekici babasının ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği kişilere dava açtı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesinde geçtiğimiz haftalarda zabıtaya kızıp kendini yakan ve hastanede hayatını kaybeden kömürcü Süleyman Ekici'nin oğlu Nuri Ekici babasının ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği kişilere dava açtı.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda 63 yaşındaki seyyar mangal kömürü satıcısı Süleyman Ekici, zabıtalara kızarak üzerine benzin döküp yakmış, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Babalarının asla kendi canına kıyacak bir insan olmadığını belirten kömürcünün çocukları" sorumlusu kim ise hesap verecek" diyerek suç duyurusunda bulundu.

Merhumun oğlu Nuri Ekici "Babamın ölümünden kimler sorumlusu ise hepsinden şikayetçi olduk, tabi hiç bir ceza babamı geri getirmeyecek, başka canlar yanmasın. Avukatımız Eren Bey yasal işlemleri başlattı. Bundan sonrasını o çözecek" dedi.

Ailenin Avukatı Eren Mert "Sürecin en başından bu yana takip ediyorduk, çok acı çok üzücü bir durum. İhmal sonucu taksirle adam öldürmek suçlamalarından davamızı belediyeye karşı açtık. Yargı sürecinin başlamasını bekliyoruz" şeklinde konuşarak iddialarını destekleyen delillerinin her gün ortaya çıktığını bunları ilerleyen süreçte paylaşacaklarını belirtti.

Avukat Eren Mert ayrıca arsa sahibi Osman Tuğcu hakkında da suç duyurusunda bulunduklarının da bilgisini verdi. - MUĞLA

Kendini yakan kömürcünün oğlu dava açtı
Kendini yakan kömürcünün oğlu dava açtı

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Eren Mert, Marmaris, Benzin, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendini yakan kömürcünün oğlu dava açtı - Son Dakika


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