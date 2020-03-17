Kendini zabıta müdürü gibi tanıtıp esnafı dolandıran şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kendini zabıta müdürü gibi tanıtıp esnafı dolandıran şahıs yakalandı - Son Dakika

Kendini zabıta müdürü gibi tanıtıp esnafı dolandıran şahıs yakalandı

6 saat önce

Kendisini zabıta müdürü gibi tanıtarak, "cenazem var biraz para lazım, sonra vereceğim" diyerek esnafı dolandıran şahıs yakalandı.

Kendini zabıta müdürü gibi tanıtıp esnafı dolandıran şahıs yakalandı, System.String[]

Kendisini zabıta müdürü gibi tanıtarak, "cenazem var biraz para lazım, sonra vereceğim" diyerek esnafı dolandıran şahıs yakalandı. Şahsın, Kocaeli'de de meydana gelen 2 adet "Dolandırıcılık" konusunun faili firar olarak aranıyor olduğu anlaşıldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, "Dolandırıcılık" konusu ile ilgili Beşiktaş ve Sarıyer'de yapılan çalışma kapsamında, 17.11.2018 tarihinde Beşiktaş Bebek Mahallesinde Esra A. (29) isimli şahsın 400 TL dolandırılması, 27.11.2019 tarihinde Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesinde Celal D. (57) isimli şahsın 480 TL dolandırılması, 16.02.2020 tarihinde Beşiktaş ilçesi Ortaköy Mahallesinde Ahmet B. (39) isimli şahsın 460 TL dolandırılması konuları ile ilgili, şahsın kendisini zabıta müdürü gibi tanıtarak tanıttığı "cenazem var biraz para lazım, sonra vereceğim" diyerek para alıp esnafları dolandırdığı tespit edildi.


Kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, şahısın eşkal bilgilerini tespit etti. Eşkal bilgileri tespit edilen şahıs, 21 Şubat günü Sarıyer Büyükdere Mahallesinde görevli ekipler tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan Oğuz B. (53) isimli şahısın bahse konu olayları gerçekleştirin dolandırıcı olduğu anlaşıldı. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.


İstanbul ve Kocaeli'de bir sürü dolandırıcılık suçu olduğu tespit edildi


Şahsın ayrıca, İstanbul geneli farklı tarihlerde çeşitli ilçelerde 8 adet "Dolandırıcılık", 4 adet "Nitelikli Dolandırıcılık", 1 adet "Güveni Kötüye Kullanma" konularını da gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan sorgulamasında ise; Kocaeli'de meydana gelen 2 adet "Dolandırıcılık" konusuyla ilgili faili firar olarak aranıyor olduğu anlaşıldı. Şüpheli 22 Şubat günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul, Kocaeli, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:22 Kaynak: İHA
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