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Kendini zengin iş adamı olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

24 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendini zengin iş adamı olarak tanıtıp çevreye güven vererek dolandırıcılık yapan ve aranması bulunan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Kendini zengin iş adamı olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendini zengin iş adamı olarak tanıtıp çevreye güven vererek dolandırıcılık yapan ve aranması bulunan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Alınan bilgilere göre, kendisini zengin iş adamı olarak tanıtıp çevreye güven veren şahıs, kendisine ait olmayan evleri kiraya verme bahanesiyle 800-1000 lira arası kaparolar alarak vatandaşları dolandırdı. Şüpheli E.M.T., Düzce ve Zonguldak polisi tarafından yapılan operasyonda yakalandı. E.M.T.'nin Düzce'de 5 vatandaşı bu şekilde dolandırdığı ve 2 dolandırıcılık, 2 hırsızlık ve 1 güveni kötüye kullanma suçundan aranması olduğu anlaşıldı. Düzce Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile Zonguldak'tan Düzce'ye getirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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