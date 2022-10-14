Şeytanın aklına gelmez! Çektiği fotoğraflarla 3 kişiyi 66 bin lira dolandırdı - Son Dakika
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Şeytanın aklına gelmez! Çektiği fotoğraflarla 3 kişiyi 66 bin lira dolandırdı

14.10.2022 14:30

Kayseri'de kendisine ait olmayan boş daireleri tespit edip fotoğraflarını çektikten sonra internet üzerinden kiralayan kadın, 3 vatandaşı 66 bin 500 TL dolandırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan kadının 8 farklı suçtan da aranması olduğu tespit edildi.

Apartmanlardaki boş daireleri tespit ederek fotoğraflarını çeken A.S.(30), fotoğrafladığı evleri internet üzerinden sahte kiralık daire ilanları vererek kiraya çıkardı. Bu yöntemle 3 vatandaşı 66 bin 500 TL dolandıran kadını yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

8 AYRI SUÇTAN ARANMASI VARMIŞ

Operasyon düzenleyen ekipler kadını yakalayarak gözaltına alırken, yapılan incelemelerde ise A.S.'nin 8 farklı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., adliyeye sevk edildi.

Kendisine ait olmayan evleri kiraya veren kadın, 66 bin 500 TL dolandırdı

EKİPLER VATANDAŞLARI UYARDI

Öte yandan polis ekipleri de, ev kiralamak için özellikle internet üzerinden iletişime geçtikleri kişilere karşı vatandaşların dolandırılmaması için çok dikkatli olmaları gerektiği, ev sahibini görmeden kira için EFT yada havale yoluyla ödeme yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şeytanın aklına gelmez! Çektiği fotoğraflarla 3 kişiyi 66 bin lira dolandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şeytanın aklına gelmez! Çektiği fotoğraflarla 3 kişiyi 66 bin lira dolandırdı - Son Dakika
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